العائدون الحلقة 26|والي داعش فى القاهرة.. وشحن المقاتلين خارج معسكر التدريب

يواصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود «رجال الظل» في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

بدأت الحلقة الـ 26 من مسلسل العائدون، بظهور والي داعش "سياف" الذي يقوم به الفنان السوري "أحمد الأحمد " في القاهرة ثم شحن مندي داعش في عربات نقل كبيرة إلى معسكر تدريب خارج المقر وهو غير معروف لديهم، وتسأل علاء "ميدو عادل" عن مكان الشحن والغرض منه، وعن باقية المجاهدين فأجابه المسؤول عن شحنهم: "لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم" وكلها أرض الله.

ويقترح "علاء" تصوير مجموعة من المقاتلين بطريقة مختلفة كالأفلام السينمائية.

وكانت جاءت أحداث الحلقة 25 كالتالي:

- استعرض "نبيل" محمود عبدالمغني حادث الإنفجار الذي وقع أمام معهد الأورام، ونتج عنه 20 حالة وفاة، و45 مصاب، من بينهم 17 من عائلة واحدة.

- يخضع مقاتلي تنظيم داعش اختبارات على الرماية، استعدادا لمهمة جديدة.

- يوثق "علاء" محمد عادل تدريبات مقاتلي داعش.

- ينتظر "عمر" أمير كرارة و"نادين" أمينة خليل وصول تقارير عما يحدث داخل معسكر مقاتلي داعش.

- يستعرض "نبيل" محمود عبد المغني مقتل أبو بكر البغدادي :"دور انتهى، رسميا النسخة اللي عرفها العالم عن داعش انتهت، واللي جاي النسخة الجديدة".

مسلسل "العائدون"

يعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية