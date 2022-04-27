الخميس 28 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون الحلقة 26|والي داعش فى القاهرة.. وشحن المقاتلين خارج معسكر التدريب

سياف
سياف

يواصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود «رجال الظل» في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

بدأت الحلقة الـ 26 من مسلسل العائدون، بظهور والي داعش "سياف" الذي يقوم به الفنان السوري "أحمد الأحمد " في القاهرة ثم شحن مندي داعش في عربات نقل كبيرة إلى معسكر تدريب خارج المقر وهو غير معروف لديهم، وتسأل علاء "ميدو عادل" عن مكان الشحن والغرض منه، وعن باقية المجاهدين فأجابه المسؤول عن شحنهم: "لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم" وكلها أرض الله.

ويقترح "علاء" تصوير مجموعة من المقاتلين بطريقة مختلفة كالأفلام السينمائية.

وكانت جاءت أحداث الحلقة 25 كالتالي:

- استعرض "نبيل" محمود عبدالمغني حادث الإنفجار الذي وقع أمام معهد الأورام، ونتج عنه 20 حالة وفاة، و45 مصاب، من بينهم 17 من عائلة واحدة.

- يخضع مقاتلي تنظيم داعش اختبارات على الرماية، استعدادا لمهمة جديدة.

- يوثق "علاء" محمد عادل تدريبات مقاتلي داعش.

- ينتظر "عمر" أمير كرارة و"نادين" أمينة خليل وصول تقارير عما يحدث داخل معسكر مقاتلي داعش.

- يستعرض "نبيل" محمود عبد المغني مقتل أبو بكر البغدادي :"دور انتهى، رسميا النسخة اللي عرفها العالم عن داعش انتهت، واللي جاي النسخة الجديدة".

مسلسل "العائدون"

يعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية

محمود عبدالمغني العائدون المخابرات العامة الحلقة الـ 26 ميدو عادل

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

الاختيار 3 الحلقة 26.. كيف ضبط رجال المخابرات أجهزة الثريا لإحباط تواصل الإرهابيين؟

الاختيار 3 الحلقة 26| خلال لقائه بـ الكتاتنى.. السيسى: «لو رفعتوا السلاح مش هتقوم لكم قومة لـ50 سنة»

أول تعليق من مرتضى منصور بعد حكم حبسه

الذهب يهبط لأدنى مستوى فى شهرين متضررًا من صعود الدولار

المخرج خالد يوسف: الإفراج عن الصحفى حسام مؤنس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

فلسطين: نتابع الإعدامات الميدانية الإسرائيلية مع الجهات الدولية المختصة