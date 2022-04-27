الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: قرارات الرئيس بدعم الصناعة تعمل على خفض البطالة

النائب علاء عبدالنبي
النائب علاء عبدالنبي

قال النائب علاء عبدالنبي، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الوحدة الوطنية، بشأن دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، سيساهم في خفض نسب البطالة، وتنمية الاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي.

وأكد عبدالنبي أن تلك القرارات ستعمل علي تعزيز وتوطين الصناعات محليًا، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، وسيؤدي حتمًا إلى الاكتفاء الذاتي بمنتجات محلية بمواصفات عالمية.

وأشاد بتوجيهات الرئيس حول استمرار معارض السلع المدعمة، وكذلك إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والدعوة لحوار وطنى يشارك فيه جميع التيارات السياسية الحزبية والشبابية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات وغيرها تؤكد حرص الرئيس على وحدة صفوف المصريين، ومساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار نتيجة الأزمة العالمية.

يشار إلى أنه قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة تكليفات للحكومة خلال مشاركته مساء الثلاثاء في حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث كلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء.

في السياق ذاته، قال النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة والانطلاق لمرحلة مختلفة من العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي على كافة الأصعدة، مضيفًا أن تلك القرارات جاءت مواكبة للحرص على جمع شمل كافة أطياف المجتمع المصري، وتمثل خطوة جديدة نحو انطلاقة سياسية مختلفة خلال الفترة القادمة.

وأضاف «جمعة» أن تأكيد الرئيس السيسي على إقامة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، وتشديده على إعداد تقرير واف حول مخرجات الحوار وعرضه عليه يؤكد ما تحمله المرحلة القادمة من الانفتاح على مختلف القوى السياسية، لافتًا إلى أن الإفراج عن بعض الشباب المحبوس، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي أولى الخطوات الفاعلة لبدء حوار سياسي وطني بين الأطياف الحزبية والشبابية المختلفة.

النائب علاء عبدالنبي قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل افطار الوحدة الوطنية الصناعة الوطنية البطالة الاقتصاد الوطني

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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