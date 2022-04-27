الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مصنع شوكولاتة بدون ترخيص خلال حملة رقابية بالبحيرة

الحملة
الحملة

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين. 

 قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارات التموين والطب البيطري ومراقبة الأغذية بأدكو بحملات مكبرة أسفرت عن  ضبط مصنع شوكولاتة يدار بدون ترخيص، وتم التحفظ على كمية 450 كجم منتج نهائى، وضبط عدد 10 بستلة بداخلها سمن بدون بيانات وعلامات بإجمالي 200 كجم داخل أحد مصانع المواد الغذائية. 

ـ تم ضبط داخل محل بيع سلع غذائية 50 باكتة عصير و40 باكت شاى و10 شوفان و10ينسون و 40 شوكولاتة و5 أكياس مكرونة و10 أطباق كبده، و200 كيلو جبنة جميعها منتهية الصلاحية.

كما تمكنت الحملة من تحرير 5 محاضر عدم إعلان أسعار لسوبر ماركت وعطارة، وتم تحرير 2 محضر لحوم مكشوفة، وتحرير 17 محضر جنح صحية، وإعدام 11 كجم مواد غذائية، وتحرير عدد 15 محضرًا كالآتي:

4 محاضر لقطع غيار سيارات وإكسسوارات تجار بدون ترخيص، وكذا عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير 9 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار لـ9 محلات سوبر ماركت وملابس جاهزة وأحذية، وتحرير 2 محضر لمخبز سياحي وحلوى تدار بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي قطاع الرقابة على المبيدات والمخصبات، تم المرور على 17 محلًا للاتجار فى المبيدات والمخصبات بنطاق الدلنجات وتم ضبط 5 محلات تقوم بالاتجار في المبيدات والأسمدة الزراعية بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

سيارات محافظة المخصبات بدون ترخيص حماية المستهلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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