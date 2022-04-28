العوضي: ملف المحامين المحبوسين على رأس أولويات عملي بـ «لجنة العفو الرئاسي»

قال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن ملف المحامين المحبوسين على رأس أولوياته، مُشيرًا إلى أنه عرض قائمة بأسمائهم خلال اجتماع أمس الثلاثاء، بعد تقديم الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين قائمه بأسماء الصحفيين المحبوسين.

وتابع في منشور له عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”: " قلت نصا (احنا كمان عندنا قائمة محامين)، مضيفًا أن هناك وعود جدية وصادقة من القيادة السياسية بأن يشهد هذا الملف انفراجه، مؤكدا أنه سيتقدم بقائمة كاملة للمحامين غدًا.

وأكمل:"القائمة تضمن سيد مشاغب والاستاذ علي فهيم المحامي رحمه الله ومش مستني حد يفكرني بيه، وايمن موسي، ومحمد محي الدين، وكل المجهولين والحالات الإنسانية".

واختتم منشوره قائلًا: “ساعدونا بالدعاء وتقديم معلومات دقيقة عن كل حالة”.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة تكليفات وقرارات جديدة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وينشر "الدستور" خلال السطور التالية أبرز 13 تصريحًا للرئيس خلال الحفل.

• تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

• عبّر الرئيس عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

• كلّف الرئيس الحكومة والأجهزة المعنية بتعزيز أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.

• إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

• إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

• المرحلة القادمة ستشهد دعمًا مضاعفًا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وسأضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.

• استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات من 2011 حتى 2014 ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة.

• المرأة المصرية كانت في طليعة المسيرة ولم تتوان لحظة عن أن تكون في مقدمة صفوف العمل الوطني.

• المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

• دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية: «استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أى رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة».

• على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.

• عهدي معكم دائمًا الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى.