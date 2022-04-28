الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تأهيل الطلاب وأولياء الأمور لموسم الامتحانات».. ندوة تثقيفية بإعلام الداخلة

صورة من الندوة التثقيفية
صورة من الندوة التثقيفية

نظم مركز إعلام الداخلة، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بمحافظة الوادي الجديد ندوة تثقيفية حول تأهيل وإعداد الطلاب وأولياء الأمور نفسيا وذهنيا لبدء موسم الامتحانات، يحاضر فيها هبة بدر سفينة وكيل أول مدرسة موط الثانوية بنات، بهدف تقديم النصائح التي تساعد على الاستعداد لخوض الامتحانات بشكل جيد ومنظم.

 

يأتي هذا مع اقتراب موسم الامتحانات الدراسية وما يتبع ذلك من سيطرة حالة من القلق والتوتر على الطلاب وأولياء أمورهم.
 

عرضت الندوة الطرق الخاطئة المختلفة التي تمارسها الأمهات للتعامل مع ابنائهن اثناء الدراسة وتأثير ذلك على صحة الأم ونفسية الابن ومن هذه الطرق استخدام العنف بنوعيه الجسدي واللفظي واستخدام الصوت العالي للضغط العالي على الأبناء.
 

وأكدت الندوة على ضرورة ابتعاد  الأمهات عن المقارنات بين الأبناء وبعضهم وبينهم وبين الآخرين، وضرورة مراعاة الفروق الفردية.


كما قدمت بعض النصائح الهامة للأم لتضعها على الطريق الصحيح للتعامل مع ابنائها منها توعيتها من عدم التعامل مع المذاكرة على انها وسيلة للعقاب، وضرورة وضع قواعد وخطة للدراسة وتقسيم الوقت وتنظيمه بما يتناسب مع قدرات الابن وسنه، وضرورة استخدام اسلوب الثواب والعقاب وفقا لطبيعة كل ابن، مؤكدة على ضرورة استخدام أسلوب التكرار في الدراسة، والابتعاد عن المؤثرات الخارجية التي تزيد من تشتت الأبناء وتؤثر عليهم بالسلب.  

مركز إعلام الداخلة الوادي الجديد ندوة تثقيفية تأهيل وإعداد الطلاب نفسيا وذهنيا النصائح الامتحانات الدراسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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