الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الآن تردد قناة النهار 2022 وخريطة البرامج والمسلسلات

قناة النهار
قناة النهار

تردد قناة النهار وخريطة البرامج والمسلسلات من أكثر نتائج البحث على محرك جوجل خلال الساعات الماضية؛ بهدف متابعة مسلسلات رمضان 2022 ما يدفع العديد من المشاهدين للبحث عنها للإستمتاع بالمشاهدة بجودة عالية.

على مدار 30 يومًا في شهر رمضان، تحصد القنوات الفضائية لاسيما قنوات الدراما الملايين من المشاهدات لمتابعة مسلسلات شهر رمضان من خلالها ويبحث العديد من الناس عن ترددات القنوات الجديدة بعد تغييرها ويقدم «الدستور» خدمة ترددات قناة النهار وخريطة البرامج والمسلسلات وهي على النحو التالي:

تردد قناة النهار على النايل سات 

  • القمر: النايل سات
  • تردد القناة 11785
  • الاستقطاب رأسي
  • معدل الترميز 27500
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة النهار على العرب سات

  • القمر: العرب سات
  • التردد 11448
  • الاستقطاب: رأسي
  • معدل الترميز 27500
  • معامل تصحيح الخطأ 4/3

ضبط القناة على النايل سات 

اليكم خطوات ضبط القناة على النايل سات على النحو التالت

الخطوة الأولى الضغط على زر “Menu” في الريموت كنترول واختيار كلمة قناة على التلفاز.

الخطوة الثانية الذهاب إلى كلمة “حذف جميع القنوات” ثم قم بالضّبط على كلمة OK، ثم قم بالضغط على كلمة “نعم” ليتم الغاء جميع القنوات من على جهاز الرسيفر.

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الخطوة الثالثة قم بالتأكد من عدم وجود أي قنوات على الرسيفرثم قم بعد ذلك بالذهاب إلى قائمة "التركيب" على جهاز التليفزيون  والضغط على كلمة “OK”. 

قم بالضغط على "قائمة الأقمار الصناعية” ثم اختار كلمة “OK” واختار القمر “Nile sat” والضغط على “OK وتأكد من اختيارها من خلال ظهور علامة صح أمامها 

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الخطوة الرابعة قم بالضغط على الزر الأزرق الموجود في الريموت، والبحث من عن الشبكة وفتح كلمة الإغلاق الموجودة 

الخطوة الخامسة قم بتغيير كلمة الجميع أمام "نوع القناة" إلى كلمة "مجانية"  وتغيير كلمة "أوتوماتيكي" إلى كلمة "عشوائي" وأخيرا الضغط على كلمة OK

محرك جوجل مسلسلات رمضان القنوات الفضائية الدراما المشاهدات تردد قناة النهار

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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