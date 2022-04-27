الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتهاء أعمال تبريد حريق اندلع بـ4 محلات تجارية بمساكن أطلس بالمقطم

ارشيفية
ارشيفية

انتهت قوات الحماية المدنية في القاهرة، منذ قليل، من أعمال التبريد لحريق اندلع  بـ4 محلات تجارية بمساكن أطلس بمنطقة المقطم، منعًا لتجدد الحريق مرة أخرى.

كان قد نشب منذ قليل حريق بـ4 محلات تجارية بمساكن أطلس بمنطقة المقطم وهرعت سيارات الإطفاء لإخماده.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بعدد من المحلات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف وتبين أن النيران شبت بـ4 محلات مجاورة.

قوات الحماية المدنية القاهرة أعمال التبريد حريق المقطم

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

الذهب يهبط لأدنى مستوى فى شهرين متضررًا من صعود الدولار

المخرج خالد يوسف: الإفراج عن الصحفى حسام مؤنس

الإفراج عنه عقب الإفطار اليوم.. تفاصيل قرار العفو الرئاسى عن حسام مؤنس

محافظ الإسكندرية يأمر بإيقاف مسئول الإشغالات بحى المنتزه ثان عن العمل

أعياد الموتى.. زحام على شراء الريحان والجريد لزيارة مقابر الفيوم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

ماجد حبته

على عتبات الجمهورية الثانية

محمد العسيري

الأمل موصول.. والبركة فى اللى جى

عبد الرحيم طايع

حنان مطاوع.. التجلى المبهر

مدحت بشاى

الاختيار.. واستضاءات إعادة الوعى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

إيناس عبد الدايم وسينما الشغل.. وتجفيف منابع الإرهاب!

كريم فرغلى

كيف تصنع أحلامًا ساحرة؟

صور

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعي

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالى بينيت يجتمع مع رئيسة البرلمان الألمانى فى إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة وغزة

فلسطين: نتابع الإعدامات الميدانية الإسرائيلية مع الجهات الدولية المختصة