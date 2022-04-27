انتهاء أعمال تبريد حريق اندلع بـ4 محلات تجارية بمساكن أطلس بالمقطم

انتهت قوات الحماية المدنية في القاهرة، منذ قليل، من أعمال التبريد لحريق اندلع بـ4 محلات تجارية بمساكن أطلس بمنطقة المقطم، منعًا لتجدد الحريق مرة أخرى.

كان قد نشب منذ قليل حريق بـ4 محلات تجارية بمساكن أطلس بمنطقة المقطم وهرعت سيارات الإطفاء لإخماده.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بعدد من المحلات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف وتبين أن النيران شبت بـ4 محلات مجاورة.