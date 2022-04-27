الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بتوقيع هشام خرما

طرح المكتبة الموسيقية لمسلسل «سوتس بالعربي» عبر المنصات الغنائية

أبطال مسلسل سوتس
أبطال مسلسل سوتس بالعربي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «سوتس بالعربي» المكتبة الموسيقية للعمل للجمهور عبر عدد من المنصات الغنائية الرقمية المختلفة.

ووضع الموسيقي التصويرية للمسلسل الموسيقار الكبير هشام خرما، وضمت المكتبة الموسيقية للمسلسل 20 مقطوعة موسيقية والتي عرضت عبر أحداث المسلسل.

وعاد الموسيقار هشام خرما لوضع بصمته الموسيقية في السباق الرمضاني، بعد عامين من وضعه الموسيقى التصويرية لمسلسل "النهاية"، كما يعيد "سوتس" جمع هشام خرما وأحمد داوود بعد مشاركتهما معًا في فيلم "يوم 13" أول فيلم ثري دي مصري، الذي وضع موسيقاه خرما، كما يعقب وضعه موسيقى فيلم "ماكو" أول فيلم سينمائي مصري يتم تصويره تحت الماء.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بتوقيت مصر

على قناة CBC – الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا

على قناة CBC دراما – الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحًا

على قناة OSN يا هلا – الساعة 10 مساءً

على قناة OSN الأولى – الساعة 10 مساءً

وعلى منصتي Watch It 

وكانت شركة "إن بي سي یونیفرسال فورماتس"، أحد أقسام "یونیفرسال ستودیو جروب" أعلت مؤخرا شراكتھا مع شركة الإنتاج الإعلامي "تي فیجن"، و "OSN"، شبكة المحتوى الترفیھي الرائدة على مستوى المنطقة و"المتحدة للخدمات الإعلامیة""UMS"، الشركة الأكبر في الإعلام المصري، بھدف إنتاج النسخة العربیة من المسلسل التلفزیوني الدرامي الشھیر "Suits".
المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019).

وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

مسلسل “سوتس بالعربي” “سوتس بالعربي” الموسيقي التصويرية لمسلسل “سوتس بالعربي سوتس الموسيقار الكبير هشام خرما هشام خرما

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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