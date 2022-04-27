الأنبا غبريال يحتفل بـ«عيد القيامة المجيد» بكنيسة السيدة العذراء في بني سويف

قال القمص موسي إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه إيبارشية بني سويف احتفلت بعيد القيامة المجيد، وتصدرت صلوات قداس العيد وتهنئة قيادات محافظة بني سويف، مظاهر الاحتفال.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن نيافة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية القداس ،أدى صلاة القداس بكنيسة السيدة العذراء مريم (مقر المطرانية) وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمة وأعداد كبيرة من الشعب.

بينما حضرت قيادات المحافظة جانبًا من القداس للتهنئة بالعيد، وكان على رأس المهنئين الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ومدير الأمن اللواء طارق مشهور والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان.

وشارك في استقبال المهنئين إلى جانب نيافة الأنبا غبريال الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

و قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن تحت رعاية قداسة البابا فرنسيس، استكملت لقاءات سينودس الأساقفة 2023 "من أجل كنيسة سنيودسية الشركة، المشاركة، والرسالة" بروما، وذلك برئاسة غبطة الكاردينال ماريو جريتش، الأمين العام لسينودس الأساقفة.