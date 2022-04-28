دعاء 27 رمضان 2022.. أفضل الأدعية لمغفرة الذنوب

يُعتبر شهر رمضان فرصة للتقرب من الله وكسب الثواب، ففي هذا الشهر تزداد الطاعات والسعي لكسب الأجر والحسنات.

ويبحث المسلمون عن دعاء 27 رمضان 2022، ليتقرب العبد إلى ربه بخير الأعمال، ففي هذا الشهر تفتح أبواب السماء.

لذا نقدم يوميًا على موقع «الدستور» في سطور كل يوم دعاء، ومنها دعاء 27 رمضان 2022.. أفضل أدعية لمغفرة الذنوب.

أفضل أدعية لمغفرة الذنوب

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجي عندي من عملي، سبحانك لا إله غيرك، أغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء، وأنت الغفور الرحيم يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن أرحمني يا عفو أعفو عني يا رؤف أرأف بي، ربي تقبل لي دعاء يغفر الذنوب والكبائر جميعاً.

اللهمّ إنّي أستغفرك من كلّ سيّئة ارتكبتها في بياض النّهار وسواد الليل، في ملأ وخلاء وسرٍّ وعلانية وأنت ناظر إليّ، اللهمّ إنّي أستغفرك من كلّ فريضةٍ أوجبتها عليّ في آناء الليل والنّهار تركتها خطأً أو عمداً أو نسياناً أو جهلاً.

اللهم إنّي أعوذ بك من علم لا ينفع، و من قلبٍ لا يخشع، ومن دعاءٍ لا يستجاب يا ربّ العالمين، اللهمّ إنّي أعوذ بك من جهل البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

اللهم يا سامع كل شكوى، ويا شاهد كل نجوى، ويا عالم كل خفية، ويا كاشف كل كرب وبلية، ويا مُنجي نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت به فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق الملهوف المكروب المشغوف الذي لا يجد كشف ما نزل به الا منك، لا اله الا أنت فارحمنا يا أرحم الراحمين، واكشف عنا ما نزل بنا من عدونا وعدوك الشيطان الرجيم.

اللهم انك تعلم سري وعلانيتي وما نزل بي، ولا حول ولا قوة إلا بك، يا الله يا علي يا عظيم فرج عني ما أهمني وتول أمري بلطفك، وتداركني برحمتك وكرمك انك على كل شيء قدير.

اللهم إنا نسألك السريرة الصادقة والدمعة الخالصة والعمل الصالح والحياة الطيبة ونسألك مرداً إليك غير مخز ولا فاضح يارب العالمين.