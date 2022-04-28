بسنت عثمان: الرئيس داعم بشكل كبير لمؤسسات العمل الأهلى

ثمنت مؤسسة "عدالة ومساندة"، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس في حفل إفطار الأسرة المصرية، والقرارات التنموية التي أعلنها والمتعلقة بالتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمبادرات التي أطلقها، وتكليفه لأجهزة الدولة بالاستمرار في دعم مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وإطلاق منصة حوار لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي واقتراح التعديلات التشريعية.

وقالت الإعلامية بسنت عثمان الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة، وممثل المؤسسة في التحالف، أن الرئيس، داعم دوما وبشكل كبير لمؤسسات العمل الأهلي لإيمانه الكبير والعظيم بالأدوار المجتمعية التي تقوم بها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي تم ترجمته بشكل حقيقي من خلال القرارات والتكليفات التي تم إعلانها أمس، ومن قبلها إعلانه 2022 عاًما للمجتمع المدني .

وقالت الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة، إن العمل الأهلي في مصر شهد انفراجة واسعة في آليات الحركة والأهداف والعمل على الأرض بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم، وتم ترجمة هذه الأدوار من خلال قانون تنظيم العمل الأهلي وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وحديث الرئيس المستمر عن أدوار الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإطلاقه للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ودعمه الكامل للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من بعد تدشينه منذ حوالي شهرين.

وقدمت بسنت ومجلس أمناء المؤسسة، الشكر الكامل للرئيس لثقته في مؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي انعكس أيضاً على ثقة المواطن في أدوارها بشكل عام.

وأشارت إلى أن الجمعيات والمؤسسات الممثلة في التحالف بكافة تخصصاتها ومجالات عملها تعتبر نموذج حقيقي لفكرة العمل الجماعي الذي دوما ما ينادي به الرئيس، خاصة وأن الجمعيات والمؤسسات الممثلة للتحالف تتكامل في فكرة تقديم الخدمات للمواطن ورفع كفاءة المجتمع، وإدارة معركة الوعي بما يخدم ويحقق أهداف الدولة المصرية في التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

ووجهت الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة، التحية لكل الجمعيات والمؤسسات الشريكة في التحالف على تكاملية الأدوار والتعاون المشترك تحت القيادة الحكيمة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ومؤسسة عدالة ومساندة، عضو في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهي واحدة من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشأن العام ومشهرة برقم 10452/2017 ؛ ويضم مجلس أمناء المؤسسة عدد من الشخصيات العامة والمجتمعية في مختلف التخصصات، ويرأس مجلس أمناء المؤسسة الدكتورة هالة عثمان أستاذ القانون ؛ وترفع المؤسسة شعار "عندما يكون المجتمع المدني شريكا في عملية التنمية والبناء"، وقامت المؤسسة بتنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة برفع الوعي والثقافة والتنمية المجتمعية.