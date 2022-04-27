وزير التموين ... فتح المجمعات الاستهلاكية أيام عيد الفطر ‏المبارك

أكد الدكتورعلي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة ‏سوف تعمل خلال إجازة العيد دون انقطاع لتوفير كل احتياجات ‏المواطنين من السلع الاساسية والتموينية.

وأشار ‏المصيلحي، إلى أنه وجه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة، بالإضافة إلى كل مستلزمات عيد الفطر ‏المبارك من كحك، وبسكويت، ورنجة، وأسماك مملحة ‏بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وبتخفيضات تصل إلى 30%.

هذا وقد تلقى المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية حول صرف الاستعاضات لمنافذ صرف ‏السلع التموينية خلال فترة العيد، وأفاد التقرير إلى أن شركتي ‏الجملة (المصرية – العامة) ستفتح مخازنها بنسبة 30% ‏يومياً خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاستكمال صرف ‏المنظومة التموينية لشهر مايو واستلام السلع، وأضاف ‏التقرير أنه سيتم فتح جميع فروع الجملة اعتباراً يوم الجمعة ‏الموافق 6/5/2022، وفتح مقار إدارات البيع، ونوه التقرير ‏الوارد إلى الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن كل شركة ستقوم بعمل غرفة عمليات ‏مركزية لمتابعة صرف الاستعاضات وفتح المخازن أيضاً.

من ‏ناحية أخرى أكد علي المصيلحي – ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخابز ستعاود فتح ‏أبوابها أمام المواطنين من أول أيام العيد، كما كانت قبل شهر ‏رمضان المبارك، مشيراً إلى صرف ثلاثة أيام عمل بكل مخبز ‏من الدقيق حرصاً من الوزارة على توافر كل احتياجات ‏المواطن من الخبز المدعم.‏

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ‏أحمد كمال، أن الدكتور علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، وجه بإنشاء غرفة عمليات ‏مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة عمل ‏المخابز وصرف السلع التموينية وتوافر السلع خلال إجازة عيد ‏الفطر المبارك، وكذلك غرفة عمليات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما شدد الدكتور علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة الداخلية على المديريات بضرورة تسيير ‏حملات يومياً على كل الأنشطة التموينية والأنشطة التجارية ‏للتأكد من الإلتزام بكافة الضوابط الخاصة بالبيع.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، ‏أن الوزير كان قد أكد ‏أن أول وثاني أيام العيد إجازة بكل مواقع استلام الأقماح ‏المحلية على أن تعود للعمل ثالث أيام العيد واستلام الاقماح ‏من الموردين والمزارعين.