إصابة 5 في حادث تصادم مركبتين في الدقهلية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم مركبتين في محافظة الدقهلية، بينهم طفلين شقيقين على طريق "دكرنس – ‏المنصورة" بكسور وكدمات بينهم إصابتين خطيرتين، وجرى تحويلهما من مستشفى دكرنس العام إلى ‏مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم، وأزالت رئاسة مركز دكرنس آثار الحادث.‏

البداية بتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز دكرنس من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق "دكرنس – ‏المنصورة" أمام قرية المرساة، مما تسبب فى وقوع عدد من الإصابات.‏

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة مركز ‏دكرنس وجرى نقلهم إلى مستشفى دكرنس العام لتلقى العلاج اللازم، وتبين أن من بين المصابين حالتين ‏خطيرتين وجرى تحويلهما إلى مستشفى المنصورة الدولى لاستكمال العلاج.‏

وأشار مصدر طبى، إلى أن الحادث تسبب في إصابة كل من "ن إ" ومصابة نزيف فى ‏الصدر، و"ك . أ"، مصاب بكسر في قاع الجمجمة، وتم تحويلهما لمستشفى المنصورة ‏الدولي، و"ن .ا"، مصابة بكسر بالركبة اليسرى، و"ر. أ"، حالتها مستقرة، وجميعهم مقيمون بقرية القباب الصغرى مركز دكرنس، كما أصيب "عبد . ‏ف" ، مقيم بمدينة دكرنس، مصاب بكسر مضاعف بالعضد الأيسر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏