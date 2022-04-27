إصابة 5 في حادث تصادم مركبتين في الدقهلية
أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم مركبتين في محافظة الدقهلية، بينهم طفلين شقيقين على طريق "دكرنس – المنصورة" بكسور وكدمات بينهم إصابتين خطيرتين، وجرى تحويلهما من مستشفى دكرنس العام إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم، وأزالت رئاسة مركز دكرنس آثار الحادث.
البداية بتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز دكرنس من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق "دكرنس – المنصورة" أمام قرية المرساة، مما تسبب فى وقوع عدد من الإصابات.
انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة مركز دكرنس وجرى نقلهم إلى مستشفى دكرنس العام لتلقى العلاج اللازم، وتبين أن من بين المصابين حالتين خطيرتين وجرى تحويلهما إلى مستشفى المنصورة الدولى لاستكمال العلاج.
وأشار مصدر طبى، إلى أن الحادث تسبب في إصابة كل من "ن إ" ومصابة نزيف فى الصدر، و"ك . أ"، مصاب بكسر في قاع الجمجمة، وتم تحويلهما لمستشفى المنصورة الدولي، و"ن .ا"، مصابة بكسر بالركبة اليسرى، و"ر. أ"، حالتها مستقرة، وجميعهم مقيمون بقرية القباب الصغرى مركز دكرنس، كما أصيب "عبد . ف" ، مقيم بمدينة دكرنس، مصاب بكسر مضاعف بالعضد الأيسر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.