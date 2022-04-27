الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظة المنوفية، خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم، على وكيل وزارة التربية والتعليم، برفع حالة الاستعداد التام والجيد بالمديرية وكافة الإدارات التعليمية لبدء امتحانات نهاية العام الدراسي، وذلك عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مع عرض موقف تفصيلي بكافة التجهيزات من أعمال الصيانة وغيرها من الإجراءات لضمان خروج المحافظة بالشكل اللائق بها وبما يحقق المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب، كما كلَّف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، برفع درجة التأهب بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، وكذا مرفق الإسعاف للتعامل الفورى مع أية طوارىء خلال أيام العيد.

كما شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار تفعيل غرف الأزمات الفرعية بالمراكز والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين للتعامل الفوري مع أية طوارئ بما لا يعكر صفو الاحتفال بالعيد.

فيما وجَّه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة في تشديد الرقابة الصارمة لمراقبة حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وتكليف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعمل نوبتجيات بالشركة على مدار الساعة لإصلاح كافة الأعطال الطارئة على أن يتم الإعلان عن فترة قطع المياه فى حالة الأعطال المفاجئة.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع إدارة المرور في شن الحملات الدورية على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس لتحقيق الانضباط العام للمواقف ومنع أي زيادة في التعريفة المعمول بها أثناء إجازة عيد الفطر والتعامل الفوري بكل حزم مع المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظًا على الصالح العام.  

واختتم الاجتماع بعرض كافة الجهات التنفيذية التقارير والإجراءات كل فيما يخصه استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، فضلاً عن عرض الخطة الاستثمارية الجديدة وآخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

محافظة المنوفية تعليم مستشفيات أسعار وزارة الدوري

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