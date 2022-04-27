الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: تحرير مدينة روبيجني في جمهورية لوجانسك الشعبية

مدينة روبيجني في
مدينة روبيجني في جمهورية لوجانسك الشعبية

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، بأنه تم تحرير مدينة روبيجني غرب جمهورية لوجانسك الشعبية بشكل كامل من بقايا القوات الأوكرانية بها.

من جانبها، أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك، مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين في قصف أوكراني على أراضي الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أدى إلى هدم 30 منزلًا سكنيًا و3 منشآت من البنى التحتية في الجمهورية، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الروسية.

وأكدت السلطات في دونيتسك مقتل 85 مدنيًا وإصابة المئات خلال التصعيد الأخير في دونباس.

وسائل إعلام روسية مدينة روبيجنويه جمهورية لوجانسك القوات الأوكرانية قصف القوات الأوكرانية

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