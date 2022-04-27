موسكو: تحرير مدينة روبيجني في جمهورية لوجانسك الشعبية

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، بأنه تم تحرير مدينة روبيجني غرب جمهورية لوجانسك الشعبية بشكل كامل من بقايا القوات الأوكرانية بها.

من جانبها، أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك، مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين في قصف أوكراني على أراضي الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أدى إلى هدم 30 منزلًا سكنيًا و3 منشآت من البنى التحتية في الجمهورية، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الروسية.

وأكدت السلطات في دونيتسك مقتل 85 مدنيًا وإصابة المئات خلال التصعيد الأخير في دونباس.