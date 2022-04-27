الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المواد الغذائية» تطالب «أندومي» بسحب المنتجات القديمة واستبدلها بالجديدة

اندومي
اندومي

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الاسكندرية، إنه يطالب التجار بالتوقف عن بيع منتجات "أندومي" القديمة التي أثبت جهاز سلامة الغذاء أضرارها على المستهلك، وإبلاغ الشركة على رقم ١٥١٧٢ لاستبدال المنتج خلال ٤٨ ساعة، وأن لم يتم الاستبدال من طرف الشركة التواصل بالشعبة بالغرفة التجارية. 

وطالب المنوفي شركة "إندومي" بسرعة سحب المنتجات من المحلات التجارية خاصة في الأقاليم والأرياف، وكذلك سرعة استبدال المنتج القديم بالجديد المطابق للمواصفات.

وأشار إلى أن التجار يخلون مسؤوليتهم أمام الجميع من ضرر منتجات اندومي، موضحا ان التاجر موصل وعارض للسلعة وليس منتج أو صانع لها وبالتالي أي أضرار تنتج من أي سلعة يكون المسئول الأول والأخير عنها هو المصنع أو المستورد لهذه السلعة.

وأضاف أن أي أضرار قد تقع مستقبلا ويتعرض لها التجار ستقوم الشعبة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة، لأنها وحدها هي التي تتحمل تبعيات ذلك.

وأعلنت الهيئة العامة لسلامة الغذاء عن قيامها بسحب عينات من الأسواق لتحليل منتج الإندومي والوقوف على مدى سلامته، وفقًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والخاص بالرقابة على تداول الغذاء.

قالت الهيئة إنها قامت بسحب عينات من الأسواق لتحليل المنتج والوقوف على مدى سلامته، وتبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الآدمي وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتَي الدجاج والخضار للاستهلاك الآدمي لوجود نسبة من الأفلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات؛ بما يتعدى الحدود الآمنة المسموح بها للاستهلاك الآدمي.

كما أخطرت الهيئة على الفور الشركة بضرورة سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة، ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيًّا من الأسواق.

الإجراءات القانونية الغرفة التجارية سلامة الغذاء شعبة المواد الغذائية المواد الغذائية سحب عينات المحلات التجارية

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