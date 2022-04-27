ضبط 12 طن أسماك مملحة فاسدة في أسوان

تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية، بدون ترخيص بمحافظة أسوان.

وجرى ضبط 12 طن أسماك مملحة بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.