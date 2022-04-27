التحفظ على طن أسماك مدخنة مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية، بدون ترخيص في محافظة القاهرة.

وجرى ضبط 1,15 طن أسماك مدخنة "رنجة" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة.

تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.