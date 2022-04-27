الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على طن أسماك مدخنة مجهولة المصدر بالقاهرة

رنجة
رنجة

تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية، بدون ترخيص في محافظة القاهرة.

وجرى ضبط 1,15 طن أسماك مدخنة "رنجة" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة.

تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث التموين السلع الغذائية دون ترخيص محافظة القاهرة أسماك مدخنة رنجة

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وائل لطفي

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