التحقيق في اشتعال النيران بسوق المنشية بالإسكندرية

تباشر نيابة المنشية بالإسكندرية، التحقيقات فى اشتعال النيران بسوق الورق صباح أمس، والذى أسفر عن إصابة 10 أشخاص وتم نقلهم لتلقى العلاج، وتستمع النيابة لأقوال أصحاب المحلات التجارية المحترقة فى إطار التحقيقات.

وقررت نيابة المنشية انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق المنشية، والذي اندلع صباح اليوم في عدد من المحلات التجارية وسط المدينة، وبدأ رجال النيابة في معاينة المكان ورفع البصمات لمعرفة سبب الحريق.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بنشوب حريق فى احد الشوارع الداخلية لسوق المنشية بوسط المدينة.

على الفور، تم إبلاغ الحماية المدنية والدفع بـ10 سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم السيطرة على الحريق، وإخماد النيران، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى معاينة النيابة العامة لمعرفة سبب اندلاع الحريق.