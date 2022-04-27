الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

نصائح فاشون بلوجر للحصول على إطلالة انيقة فى العيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كل منا يفرح بعيد الفطر على طريقته، سواء بشراء ملابس جديدة، أوالحصول على إطلالة انيقة.

وقالت يسرا أحمد، فاشون بلوجر، أن اختيار الملابس المريحة أمر هام للغاية فاختار المريح بالنسبة لك وليست الملابس المتصدرة للموضة بقدر ما يناسبك أنت، بالإضافة إلى اختيار نوعية القماش البعيدة عن شعورك بالحرارة، واللجوء للقماش القطني فهو الأنسب في هذه الأجواء الحارة بالطبع.

إكسسوارات للرجال والنساء 

وبالنسبة للرجال أو النساء يمكن اختيار الإكسسوارات المناسبة لكل أوت فيت من خلال احتياجه لها فيما يخص الرجال من الممكن أن يتم إضافة ساعة مع الكلاسيك أو الأطقم الحديثة والكاجوال، والنساء يوجد لديهن العديد من الاختيارات الخاصة بالإكسسوارات يمكن الاختيار فيما بينهم.

ابتعد عن المبالغه 

احذر من أن تكون شخص مبالغ فيه من خلال المظهر والإكسسوارات الزائدة عن الحد بالإضافة لعدم التنسيق الجيد، لذا تأكد من الاختيارات الخاصة بك.

ألوان مناسبة 

لابد من اختيار الألوان المناسبة لك وبحسب درجة البشرة، فأصحاب البشرة السمراء تناسبهم الألوان الفاتحة أما أصحاب البشرة البيضاء يناسبها الألوان القاتمة، وينصح بالابتعاد عن الأسود، يفضل الألوان الفاتحة المليئة بالبهجة بالتزامن مع الربي.

جديد عالم الأزياء 

لابد من متابعة الجديد في عالم الأزياء من أسابيع الموضة العالمية، ومتابعة أشهر مصممي الأزياء العرب والعالميين وأخذ ما يناسب من الأزياء، فليس كل موضة تناسبك ولكن اختيار التصميم نفسه يناسب شكل الجسم ولون البشرة وغيرها من التفاصيل أمر لا غنى عنه.

شراء الملابس الجديدة من الأمور الشائعة للاحتفال بالعيد اختيار المريح بالنسبة لك الإكسسوارات للرجال والنساء لا تكون مبالغ فيه الألوان المناسبة متابعة الجديد في عالم الأزياء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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