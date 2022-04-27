الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد القمح ويوجه بدعم المزارعين

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شهد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، موسم حصاد القمح، الذي أقيم بأحد الحقول الزراعية بجنوب المحافظة، والبالغ مساحته ١١ ألف فدان، هي مساحة الزمام الزراعي.

وأشار المحافظ، إلى أن بورسعيد، قطعت شوطًا كبيرًا في التنمية الزراعية، من خلال 135 ألف فدان تقع في زمام المحافظة، وحققت الزرعات نجاحات كبيرة سواء في تنوع المحاصيل، وزيادة الإنتاجية عام بعد عام وهو ما دفع إلى دراسة زيادة أراضي ومساحات الرقعة الزراعية ببورسعيد.

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وأصدر محافظ بورسعيد، توجيهاته بتيسير إجراءات تسلم القمح من المزارعين طبقًا للنظام والأسعار المحددة من وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن أرضي بورسعيد الزراعية تعد من أجود أنواع الأراضي من حيث التربة والإنتاجية التي تزداد بصورة.

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وخلال موسم الحصاد، التقي محافظ بورسعيد، بالمزارعين، حيث طلب أحد المزارعين بدعم الجهات المختصة للمزارعين جنوب بورسعيد حيث يعانون من ضعف كميات السولار والسماد.

من جانبه، وجَّه محافظ بورسعيد بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين من أجل توفير احتياجتهم للزراعه وجني المحصول حتى الوصول إلى المستودعات والشون.

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يذكر أنه تم توريد  كمية بلغت 132 طنًا من الأقماح للصوامع المتواجدة بمطحن بورسعيد، وصرح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه من المنتظر أن تصل كميات القمح هذا العام إلى 35 ألف طن بزيادة عن العام الماضي.

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وأوضح أنه تم تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، موجها بالتنسيق المستمر بين التموين والزراعة وجميع الجهات المعنية لمتابعة عملية توريد القمح وفقا للضوابط المحددة.

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محافظة خلال تنمية الزراعة اجراءات وزارة الزراعة

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