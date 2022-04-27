مشروع أوروبي لاستقطاب العمالة الماهرة من مصر وتونس والمغرب

تعتزم المفوضية الأوروبية، طرح مسودة لمقترح مشروع أوروبي ينص على استقطاب أعداد كبيرة من العمالة الماهرة من مصر والمغرب وتونس؛ لمواجهة النقص في الموظفين والعمالة في سوق العمل الأوروبية، حسبما أفادت صحيفة "دي فولكس كرانت" الهولندية.

ووفقا للصحيفة، تريد المفوضية الأوروبية فتح الباب على نطاق أوسع للعمالة من مصر والمغرب وتونس اعتبارًا من نهاية العام الجاري؛ بسبب الحاجة للمزيد من الهجرة القانونية للعمالة لتقليل النقص في الموظفين الأوروبيين ولمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وينص مشروع الاقتراح، الذي من المتوقع أن تقدمه المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، على "جلب المهارات والمواهب إلى الاتحاد الأوروبي وإبرام شراكات المواهب مع عدد من البلدان في مقدمتهم مصر وتونس والمغرب، وذلك في إطار اتفاقيات الهجرة التي أبرمتها بعض الدول الأعضاء معها، كما أن العديد من المهاجرين غير الشرعيين يأتون من أو عبر هذه البلدان الثلاثة إلى أوروبا.

ويسلط المقترح الضوء على أهمية العمال المهاجرين نظرًا لوجود نقص في الموظفين في أوروبا في قطاعات لا حصر لها مثل الرعاية الصحية والنقل والسياحة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيما تسبب شيخوخة السكان في الحاجة إلى العمالة المهاجرة، بحسب الصحيفة.

شراكات مواهب طوعية

ولفتت الصحيفة إلى أن “شراكات المواهب التي تعتزم المفوضية الأوروبية إقامتها بدءًا من مصر وتونس والمغرب، تحدد الرغبات والالتزامات المتبادلة وتشارك فيها الدول الأعضاء بشكل طوعي”، مشيرة إلى أن المفوضية أكدت أن الأمر لا يتعلق فقط بالمهاجرين المدربين تدريبًا جيدًا، حيث إنه بالإضافة إلى الشراكات، تعتزم الهيئة إنشاء تجمع المواهب في الاتحاد الأوروبي بحيث يمكن للمهاجرين المهتمين أن يسجلوا مؤهلاتهم فيها، ما يسهل على أصحاب العمل تعيين موظفين، على أن تكون منصة الإنترنت هذه جاهزة للعمل اعتبارًا من منتصف عام 2023.

ونوهت بأن اقتراح المفوضية ينص أيضا على إبرام "شراكات المواهب" مع السنغال ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تعلّق على عدد العمال المهاجرين الذين ينوي الاتحاد الأوروبي قبولهم في السنوات القادمة باعتبار ذلك شأنًا وطنيًا لكل دولة و مراعاة العدد الكبير للاجئين الأوكران.

تجمع مواهب للاجئين الأوكرانيين

وأضافت "تنوي المفوضية إنشاء تجمع للمواهب، الصيف المقبل، يمكّن اللاجئين الأوكرانيين من عرض شهاداتهم ومهاراتهم وخبراتهم ورغباتهم، بحيث يمكن للدول الأعضاء وأصحاب العمل أن يروا بشكل أفضل من يرحبون به"، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي كانت قد اتفقت في مارس الماضي على أنه يمكن لجميع اللاجئين الأوكرانيين العمل في أوروبا.

وبينت الصحيفة، أن المفوضية الأوروبي تريد الحصول على تصاريح العمل بشكل أسرع وأسهل، وأوضحت إنه بموجب القواعد الحالية يجب إصدار تصريح إقامة عمل قصيرة في غضون أربعة أشهر، ولكن الوفاء بهذه الفترة لا يتم غالبًا بسبب الإجراءات البطيئة في الدول الأعضاء، وهو ما يترك أصحاب العمل أمام وظائف شاغرة إضافية.

وتابعت "تريد المفوضية أن يكون العامل المهاجر قادرًا على العمل لدى العديد من أصحاب العمل و أن يكون تصريح الإقامة طويل الأمد، وقابلاً للاستخدام في العديد من الدول الأعضاء".