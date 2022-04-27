الأربعاء 27 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لجنة لتسيير أعمال النقابة.. تفاصيل اجتماع هيئة مكتب مجلس «المحامين»

مجدي سخي
مجدي سخي

عقدت هيئة مكتب نقابة المحامين، برئاسة مجدي سخي، وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب العام، اجتماعا لها استمر حتى الثالثة من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بحضور غالبية أعضاء هيئة المكتب وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.

وقال خالد أبو كراع، عضو مجلس النقابة العامة، إنه تم الاستقرار في الاجتماع على كون اجتماع مجلس النقابة العامة المقرر 8 مايو، قائم ولا نية لتأجيله، وخلاله سوف يتم إعلان فيه مواعيد الدعوة لانتخابات النقيب العام للمحامين، كما تم التوافق على إرجاء إعادة تشكيل هيئة مكتب المجلس إلى ما بعد انتخاب النقيب العام.

وأضاف: تشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة خلال الفترة الراهنة لحين تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة، وأن يتولى المحامي مجدي سخي، بصفته أكبر الأعضاء سنا مهمة رئاسة اللجنة، موضحا: هذه اللجنة تأتي في ضوء التوفيق القانوني للنقابة في ظل حكم بطلان تشكيل هيئة المكتب الحالية.

وأكمل: هذه اللجنة تعفي النقابة من أي بطلان لقرارات النقابة في الفترة الحالية ومنها الدعوة لانتخابات النقيب العام، في ظل نص القانون على أنه في حالة عدم وجود هيئة مكتب تتولى لجنة لتسيير الأعمال يرأسها أكبر الأعضاء سنا، ونهدف من ذلك إلى اتخاذ كامل الإجراءات الاحترازية لتأمين قرارات النقابة، وسوف يكون دور اللجنة هو رسم قواعد العمل في مجلس النقابة، كاشفا أن تشكيل هذه اللجنة سوف يعرض على اجتماع مجلس النقابة العامة يوم 8 مايو، لاعتمادها.

وتابع أنه تم الحديث عن ملف التصديقات على العقود والأزمة التي حدثت مع بعض النقابات الفرعية، وتم التوافق على وضع نسبة ثابتة للنقابات الفرعية من رسوم التصديق على العقود، مع التمسك بالتعامل مع الإيصالات المؤمنة منعا للتزوير، وكذلك التخاطب مع النقابات الفرعية التي شبت بينها وبين النقابة العامة، للتواصل إلى تسوية فيما يخص بنود لائحة التصديق على العقود.

وأشار إلى أن تم التطرق إلى ملف دمغة المحاماة وقلة توريدها وحصيلتها للنقابة العامة، وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات لمنع التزوير ووضع خطة لزيادة موارد الدمغة وأن يتم عرضها على اجتماع مجلس النقابة المقرر 8 مايو.
 

نقابة المحامين النقابات الفرعية مجدي سخي مجلس المحامين خالد أبو كراع اجتماع مجلس النقابه العامه رسوم التصديق

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

طارق العوضى لـ«الدستور»: الإفراج عن أسماء معروفة بـ«عفو رئاسى» خلال أيام

الإسكندرية: رفع كفاءة طريق المحمودية ومدخل الصحراوي استعدادًا لموسم الصيف

الرئيس السيسي يدعو للمصريين باحتفالية ليلة القدر.. وهذا نص الدعاء

تراجع أسعار السكر عالميا وثباتها في السوق المصري عند تاجر الجملة

نظر محاكمة 8 متهمين في «قطاري طهطا» بسوهاج اليوم

بالأسماء.. السيسي يكرم الفائزين في الفرع الثاني من مسابقة القرآن العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء الأردن: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى المركزية لحين قيام الدولة

لجنة فلسطين النيابية الأردنية تؤكد أهمية توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها

المالكى يطلع نظيره النمساوى على آخر تطورات القضية الفلسطينية