لجنة لتسيير أعمال النقابة.. تفاصيل اجتماع هيئة مكتب مجلس «المحامين»

عقدت هيئة مكتب نقابة المحامين، برئاسة مجدي سخي، وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب العام، اجتماعا لها استمر حتى الثالثة من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بحضور غالبية أعضاء هيئة المكتب وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.

وقال خالد أبو كراع، عضو مجلس النقابة العامة، إنه تم الاستقرار في الاجتماع على كون اجتماع مجلس النقابة العامة المقرر 8 مايو، قائم ولا نية لتأجيله، وخلاله سوف يتم إعلان فيه مواعيد الدعوة لانتخابات النقيب العام للمحامين، كما تم التوافق على إرجاء إعادة تشكيل هيئة مكتب المجلس إلى ما بعد انتخاب النقيب العام.

وأضاف: تشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة خلال الفترة الراهنة لحين تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة، وأن يتولى المحامي مجدي سخي، بصفته أكبر الأعضاء سنا مهمة رئاسة اللجنة، موضحا: هذه اللجنة تأتي في ضوء التوفيق القانوني للنقابة في ظل حكم بطلان تشكيل هيئة المكتب الحالية.

وأكمل: هذه اللجنة تعفي النقابة من أي بطلان لقرارات النقابة في الفترة الحالية ومنها الدعوة لانتخابات النقيب العام، في ظل نص القانون على أنه في حالة عدم وجود هيئة مكتب تتولى لجنة لتسيير الأعمال يرأسها أكبر الأعضاء سنا، ونهدف من ذلك إلى اتخاذ كامل الإجراءات الاحترازية لتأمين قرارات النقابة، وسوف يكون دور اللجنة هو رسم قواعد العمل في مجلس النقابة، كاشفا أن تشكيل هذه اللجنة سوف يعرض على اجتماع مجلس النقابة العامة يوم 8 مايو، لاعتمادها.

وتابع أنه تم الحديث عن ملف التصديقات على العقود والأزمة التي حدثت مع بعض النقابات الفرعية، وتم التوافق على وضع نسبة ثابتة للنقابات الفرعية من رسوم التصديق على العقود، مع التمسك بالتعامل مع الإيصالات المؤمنة منعا للتزوير، وكذلك التخاطب مع النقابات الفرعية التي شبت بينها وبين النقابة العامة، للتواصل إلى تسوية فيما يخص بنود لائحة التصديق على العقود.

وأشار إلى أن تم التطرق إلى ملف دمغة المحاماة وقلة توريدها وحصيلتها للنقابة العامة، وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات لمنع التزوير ووضع خطة لزيادة موارد الدمغة وأن يتم عرضها على اجتماع مجلس النقابة المقرر 8 مايو.

