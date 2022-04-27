«سبيس إكس» تطلق صاروخا يحمل 4 رواد فضاء إلى المحطة الدولية

أطلقت شركة صواريخ الفضاء سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك أربعة رواد فضاء آخرين في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة "ناسا"، اليوم الأربعاء، من بينهم طبيب تحول إلى رائد فضاء وعالم جيولوجيا متخصص في الانهيارات الأرضية على كوكب المريخ.

وانطلقت مركبة الإطلاق، المكونة من صاروخ فالكون 9 يتألف من مرحلتين تعلوها كبسولة كرو دراجون يطلق عليها اسم (فريدم)، بطاقمها المكون من أربعة أفراد في الساعة 0752 بتوقيت جرينتش من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كنافيرال في فلوريدا.

وإذا سارت الأمور وفقا للخطة، سيصل رواد الفضاء الأمريكيون الثلاثة وزميل إيطالي من وكالة الفضاء الأوروبية إلى محطة الفضاء الدولية بعد رحلة تستغرق 17 ساعة لبدء مهمة علمية مدتها ستة أشهر تدور على ارتفاع حوالي 420 كيلومترا فوق الأرض.

وهذه هي المهمة الرابعة التي تطلقها ناسا إلى محطة الفضاء الدولية على متن إحدى مركبات سبيس إكس منذ أن بدأ مشروع الصواريخ الخاص الذي أسسه ماسك، وهو أيضا مالك شركة تسلا، في التحليق برواد فضاء وكالة الفضاء الأمريكية في عام 2020.

وفي المجمل، أطلقت "سبيس إكس"، 6 رحلات فضائية بشرية خلال العامين الماضيين.

