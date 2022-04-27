الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انطلاق عملية «الإرادة الصلبة» في يومها الخامس غرب الأنبار العراقية

العراق
العراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، انطلاق اليوم الخامس من عملية "الإرادة الصلبة"، غرب الأنبار.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "العملية تهدف للقضاء على بقايا داعش في آخر معاقلها في الصحراء في وديان العجرمية وحوران والملصي والحسينيات".

يذكر أن العملية انطلقت في محافظات، الأنبار ونينوى وصلاح الدين لملاحقة داعش الإرهابي، بمشاركة قوات من الجيش وحرس الحدود وقوات الرد السريع والحشد الشعبي".

قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي لنائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي للشرق الأوسط دانا سترول اليوم الثلاثاء إن تنظيم "داعش" ما زال يشكل خطرا حقيقيا على المنطقة والعالم.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن الأعرجي بحث مع سترول ملف مكافحة الإرهاب واستمرار الدعم الدولي المقدم للعراق، مشيرًا إلى أن مخيم الهول "يعد مصدر خطر ويمثل قلقًا حقيقيًا للعراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، الثلاثاء، عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قوله، إنه تم القضاء على ما تسمى ولاية دجلة جنوبي الموصل بالكامل.

 

الانبار عملية الأرادة إدارة المخلفات البلدية الصلبة غرب الانباء

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