الإسكندرية: رفع كفاءة طريق المحمودية ومدخل الصحراوي استعدادًا لموسم الصيف

تابعت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، يرافقها عزة سعد رئيس حي وسط، استعدادات حي وسط لاستقبال موسم الأعياد وموسم الاصطياف، وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعدادات لموسم الأعياد وموسم الصيف.

وتفقدت أعمال رفع كفاءة طريق المحمودية، الطريق الزراعي، ومدخل الصحراوي- طريق كارفور، من حيث الإضاءة العامة بحضور مدير إدارة الكهرباء بحي وسط، ومن حيث رفع الإشغالات بمشاركة مدير إدارة إشغال الطريق، فضلًا عن أعمال النظافة، وغسيل الأرصفة.

وعلى صعيدٍ آخر، قادت عزة سعد، رئيس حي وسط، حملة مسائية لإزالة الإشغالات والتعديات من محور المحمودية بمشاركة أيمن الحلو، مدير إدارة إشغال الطريق.

وجابت الحملة محور المحمودية نطاق الحي بالإضافة إلى شوارع: (السلطان حسين،النبي دانيال، سعد زغلول، صفية زغلول، كلية الطب، السكر و البخت، المينا الشرقية)، وأسفرت عن إزالة كافة الإشغالات من محور المحمودية، ورفع ٢٠ حالة إشغال متنوع.

يأتي ذلك في إطار التصدي لظاهرة الإشغالات والتعديات، كما تستمر المتابعة، ومداومة الحملات، لعدم عودة الإشغالات في نطاق حي وسط.