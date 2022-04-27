الأربعاء 27 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة: سويسرا جمّدت 9 مليارات دولار من الأصول الروسية بموجب العقوبات

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت صحيفة نويه تسورشر تسايتونج، اليوم الأربعاء، أن حجم الأصول الروسية المجمدة بموجب
العقوبات التي فرضتها سويسرا ارتفع إلى حوالي تسعة مليارات فرنك سويسري (9.34 مليار دولار)، دون أن تذكر مصادرها.

ويزيد ذلك بنحو 1.5 مليار فرنك عما أفادت به السلطات السويسرية في السابع من أبريل.

ولم ترد الوكالة الحكومية المسؤولة عن تطبيق العقوبات حتى الآن على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق على التقرير.

وفي انحراف حاد عن الحياد التقليدي للبلاد، تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي على الروس المتورطين في غزو موسكو لأوكرانيا.

وتقول روسيا إنها شنت "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا.

وترفض كييف وحلفاؤها الغربيون ذلك باعتباره ذريعة لشن حرب أودت بحياة الآلاف وشردت ربع سكان أوكرانيا. 

صحيفة نويه تسورشر تسايتونج حجم الأصول الروسية فرنك سويسري إسقاط عقوبات تطبيق عقوبات

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وائل لطفي

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