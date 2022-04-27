القوى العاملة: لقاءات موسعة مع رموز الجالية المصرية بإيطاليا في مجالات العمل

عقد مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو لقاءات موسعة مع جانب كبير من بعض رموز الجالية المصرية بإيطاليا في مجالات العمل المختلفة، وذلك للاستماع إلى مطالبهم، والرد على كافة استفساراتهم وتوعيتهم بأهمية الالتزام بأحكام قوانين الدولة المضيفة والانتظام في سداد الاشتراكات لدى هيئة التأمينات الإيطالية للحفاظ على حقوقهم التأمينية لديها.

وقال الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو إنه تم على مائدة الحوار تشجيع أصحاب الأعمال من رموز الجالية على ضرورة الاستفادة من الفرص والحوافز الاستثمارية بشتى محافظات مصر، وحثهم على المشاركة في المشروعات القومية بها.

وتم في ختام اللقاء تبادل أرقام الهواتف المحمولة للتواصل المباشر والمستمر مع رموز الجالية، الأمر الذي لاقى استحسان كبير لديهم ، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة محمد سعفان، والسفيرة منال عبد الدايم القنصل العام، ومكتب التمثيل العمالي بميلانو على هذا اللقاء.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة إن هذه اللقاءات جاء بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية المصرية فى كل الأماكن والأوقات وعقد لقاءات دورية مع العاملين بإيطاليا لتوعيتهم والاستماع إلى شكواهم والرد على استفساراتهم والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وكذلك لقاء أصحاب الأعمال وتشجيعهم على الاستعانة بالعمالة المصرية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالي بميلانو الدكتور محمود حمزاوي، أشار فيه إلى أنه قام بعقد اللقاء علي هامش حفل الإفطار الجماعي الذي أقامته السفيرة منال عبد الدايم قنصل عام مصر بميلانو لبعض رموز الجالية المصرية بإيطاليا ، وذلك عقب المشاركة فيه من جانب الملحق العمالي.