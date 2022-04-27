الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الأمريكى يصحح صحفية سألت عن هزيمة روسيا

لويد أوستن
لويد أوستن

صحح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن صحفية أرادت سماع عبارة "هزيمة وسيا" منه، وشدد على أن الولايات المتحدة ليست في حالة صراع مع روسيا.

 

وخلال مؤتمر صحفي، طلبت مراسلة قناة "فوكس نيوز" من أوستن تعليقا أكثر تفصيلا على تصريحه بأن هدف الولايات المتحدة هو إضعاف روسيا، وتساءلت لماذا لا يتحدث أوستن عن "هزيمة وسيا".

 

 

وقال أوستن: "لسنا في حالة حرب مع روسيا. أوكرانيا هي التي تقاتل حاليا مع روسيا".

 

وأكد الوزير أنه لا يعتبر ما يحدث حول أوكرانيا صراعا خفيا بين روسيا وحلف الناتو، وقال: "من الواضح أن هذا هو صراع أوكرانيا"، مضيفا أن جيران وحلفاء أوكرانيا "يساعدونها فقط"، ويريدون "التأكد من أن لديهم (الأوكرانيين) ما يحتاجون إليه لتحقيق النجاح".

 

وقال أوستن غداة زيارته مع وزير الخارجية الأمريكي  أنتوني بلينكن إلى كييف الأحد الماضي، إن الولايات المتحدة تريد أن ترى روسيا "ضعيفة إلى حد لا تستطيع معه القيام بالأشياء التي قامت بها في غزوها أوكرانيا".

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