الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 76,787 إصابة و141 وفاة جديدة بكورونا

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

انخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 80 ألف إصابة اليوم الأربعاء، وسط الاتجاه الواضح لموجة أوميكرون نحو الهبوط.

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 76,787 إصابة جديدة بكورونا بما فيها 37 إصابة وافدة من الخارج خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع حصيلة الإصابات إلى 17,086,626 إصابة.

وانخفضت حالات الإصابة اليومية بمقدار 3,574 إصابة عن 80,361 إصابة مسجلة في اليوم السابق.

وقالت السلطات الصحية، إنها تتوقع أن تنخفض حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 40 ألف إصابة في الشهر القادم بناء على نتائج بحثية من قبل مراكز الأبحاث المحلية.

وسجلت البلاد 141 وفاة جديدة بكورونا ارتفاعا من 82 وفاة في اليوم السابق، ووصل إجمالي الوفيات إلى 22,466 وفاة وبلغت نسبة الوفيات 0.13%.

وانخفض عدد مرضى كورونا من أصحاب الحالات الخطيرة بمقدار 67 مريضًا عن اليوم السابق إلى 546 مريضًا، ليتراجع لأول مرة إلى أقل من 600 مريض في 62 يومًا.

ومن بين الإصابات المحلية، كانت هناك 18,415 إصابة في إقليم كيونجكي المحيط بالعاصمة سيئول و11,517 إصابة في سيئول و3,624 إصابة في مدينة إنتشون، غرب سيئول.

وحتى منتصف ليل الثلاثاء، تم تطعيم 44.54 مليونا، أو 86.8% من السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة، بشكل كامل، وتلقى 33.08 مليونا، أو 64.5%، أول جرعة معززة.

وتلقى ما مجموعه 1.25 مليون شخص، أو 2.4% من سكان البلاد، الجرعة المعززة الثانية في البلاد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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