الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوروجواى تؤكد اهتمامها بتطوير العلاقات التجارية مع روسيا

سفارة أوروجواي في
سفارة أوروجواي في موسكو

أعلن سفير أوروجواي لدى موسكو دانيال كاستيلوس أن بلاده تعارض العقوبات على روسيا، معربا عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات التجارية مع موسكو.

وفي تصريح لصحيفة "لاير"، قال  كاستيلوس: "رغم الوضع الحالي وبعض الانتقادات والتصويت ضد العملية العسكرية الخاصة، لم تفرض أوروجواي ولا تؤيد أي نوع من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا".

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا تتعارض مع الصادرات من أوروغواي.

وأضاف: "على المدى الطويل، سيكون هدفنا استعادة التجارة التي قد تتراجع هذا العام، وتعزيز التبادلات التجارية الجديدة".

وتابع: "في عام 2021 احتلت روسيا المرتبة 13 في لائحة الدول المستوردة من الأوروغواي، حيث زوّدت 80 شركة السوق الروسية".

روسيا روسي التجارى العلاقات التجارية أوروغواي تطوير العلاقات علاقات

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