الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«التحالف الوطنى» يعلن استكمال خطة الحماية الاجتماعية لنهاية العام

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن استكمال تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية حتى نهاية العام الجاري، امتثالًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ أثناء كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، وانطلاقًا من إعلانه عام ٢٠٢٢ عاماً للمجتمع المدني وتعزيز إمكانياته ودعمه لخدمة المجتمع.

 

ويشارك في التنفيذ كافة أطراف التحالف الوطني المتمثلة في ٢٣ جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الإتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته ٣٠ إتحاد نوعي و٢٧ اتحاد إقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.

 

ترتكز خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي علي تقديم  العديد من المساعدات والتي تتنوع بين دعم نقدي ودعم غذائي، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية والمساعدات الطبية، إلي جانب المساعدات الاجتماعية والتي تضم (تيسير زواج- مشروعات صغيرة) وغيرها.

 

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس قرر التحالف استكمال تنفيذ خطته لشهر ديسمبر المقبل، والتي كان المقرر لها أن تنتهي بنهاية شهر رمضان المبارك.

 

جدير بالذكر أن التحالف الوطني استطاع تقديم مساعدات خلال شهر رمضان المبارك تُقدر بقيمة ٢ مليار جنية لخدمة ٨٠ مليون مواطن، حيث ارتكزت جهود التحالف على تقديم دعم مادي وغذائي للمواطنين.

عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي شهر رمضان رئيس الجمهورية مؤسسات الدولة عدالة ومساندة

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