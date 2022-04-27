بولندا: روسيا ستعلق شحنات الغاز الطبيعى إلى البلاد

قال مسئولون في بولندا، إن روسيا ستعلق شحنات الغاز الطبيعي إلى البلاد؛ بسبب رفض وارسو دفع تكاليف إمداداتها بالروبل الروسي، بدءًا من الأربعاء.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية، أن شركة الغاز البولندية الحكومية تلقت رسالة من شركة الغاز الروسية العملاقة "جازبروم" تفيدها بأن الإمدادات عبر خط أنابيب يامال-أوروبا ستتوقف صباح الأربعاء.

ونقلت القناة الإخبارية، تأكيد وزيرة المناخ البولندية آنا موسكوا، أن بلادها مستعدة للتعامل مع مثل هذا الوضع بعد سنواتٍ من العمل على تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية، مشددة على أنه "لن يكون هناك نقص في الغاز في المنازل البولندية".

وعلي صعيد آخر، أعلنت سلطات حرس الحدود البولندي، ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 2.96 مليون لاجئ وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير الماضي.

وذكر "راديو بولندا" أن 13 ألفًا و700 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد، أمس الإثنين، مقارنة بحوالي 9 آلاف و800 شخص في اليوم السابق عليه، وذلك وفق إحصاءات حرس الحدود البولندي.

يشار إلى أن أغلب اللاجئين الفارين الذين وصلوا بولندا يحملون الجنسية الأوكرانية، إلا أن من بينهم مواطنين ينتمون لعدة دول في آسيا وإفريقيا.

وأكد رئيس وزراء بولندا، ماتيوز موراوسكي، أن بلاده قد أرسلت دبابات إلى أوكرانيا وسط حربها مع روسيا، موضحا في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية، أن بلاده قد ترسل خلال الفترة المقبلة دباباتٍ إضافية إلى أوكرانيا.

ورفض رئيس الوزراء البولندي الكشف عن أي تفاصيل أخرى بما في ذلك عدد الدبابات التي تم إرسالها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لم تكن هناك "مطالب" بشأن إرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا.

وفي مارس الماضي، قالت وارسو إنها مستعدة لتسليم جميع طائراتها المقاتلة من طراز "ميج-29" إلى قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا، "على الفور وبشكل مجاني" كجزء من خطة لتوفير الطائرات للأوكرانيين.