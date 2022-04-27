الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الأعلى للثقافة» ينظم ندوة حول «التغيرات المناخية والمياه».. الأربعاء

ندوة بالأعلى للثقافة
ندوة بالأعلى للثقافة "التغيرات المناخية والمياه"

ينظم الدكتور عبد المسيح سمعان، مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "التغيرات المناخية والمياه"؛ وذلك في تمام الثانية عشرة ظهر الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022؛ وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة،

جاء ذلك ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية بمناسبة استضافة جمهورية مصر العربية لقمة المؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "cop27egypt".

يدير الندوة دالدكتور عبد المسيح سمعان مقرر اللجنة، ويحاضر في الندوة كل من الدكتور شاكر محمد أبو المعاطي أستاذ دكتور علوم زراعية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، حيث يتحدث عن "الأمن المائي وعلاقته بتغير المناخ"، والدكتور عدلي أنيس سليمان عضو اللجنة، حيث يتحدث عن "الأمن المائي في قطاع السياحة"، والدكتور نادر نور الدين محمد أستاذ الموارد المائية جامعة القاهرة، حيث يتحدث عن "حاضر ومستقبل الأمن المائي المصرى".

تقام الندوة بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك على الرابط التالي https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/ .

د عبد المسيح سمعان المجلس الأعلى للثقافة مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة cop27egypt د هشام عزمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

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