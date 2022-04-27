الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أمازون» تواجه عقوبات وتحذيرات أمريكية بسبب تهديدات لحياة العاملين بها

شركة أمازون
شركة أمازون

أصدرت إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية خطاب تنبيه بالمخاطر إلى شركة أمازون، اليوم الثلاثاء، بعد إصابة ستة مقاولين بجروح قاتلة وإصابة آخر بجروح خطيرة عندما ضرب إعصار إلينوي منشأة إدواردزفيل التابعة لأمازون في ديسمبر 2021.

 

لم تصدر إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) أي انتهاكات أو استشهادات بعد انهيار المستودع بعد إعصار الفئة 3، قائلة إن إجراءات الطوارئ الجوية القاسية في أمازون تلبي الحد الأدنى من إرشادات السلامة الفيدرالية لإيواء العواصف. لكن إدارة السلامة والصحة المهنية قالت إن التفتيش الذي أجرته في أعقاب الحادث مفصل عن البنود التي أثارت “مخاوف بشأن المخاطر المحتملة على الموظفين أثناء حالات الطوارئ المناخية القاسية”، بحسب رويترز.

 

وأضافت إدارة السلامة والصحة المهنية أن الشركة "يجب أن تجري تحسينات لزيادة حماية العمال والسائقين المتعاقدين في حالات الطوارئ المستقبلية".

 

قال ويليام دونوفان، المدير الإقليمي لـ OSHA، في شيكاغو: "أثارت هذه الوفيات المأساوية مناقشات على مستوى البلاد حول الحاجة الحيوية لخطط طوارئ شاملة في مكان العمل. يجب على أصحاب العمل إعادة تقييم خطط الطوارئ الخاصة بهم للحصول على أكثر مواقع الإيواء أمانًا والاستعداد مسبقًا حالة طوارئ لضمان معرفة العمال إلى أين يتجهون وكيف يحافظون على سلامتهم في حالة وقوع كارثة ".


بموجب بند الواجب العام الخاص بـ OSHA، يجب على أصحاب العمل الحفاظ على أماكن عملهم خالية من المخاطر الجسيمة المعترف بها وترسل الوكالة رسائل حول القضايا التي تثير مخاوف بشأن المخاطر المحتملة للموظفين.

 

وأضافت الرسالة أن إدارة السلامة والصحة المهنية أوصت شركة أمازون طواعية باتخاذ "الخطوات الضرورية لإزالة أو تقليل تعرض موظفيك فعليًا" لعوامل الخطر المرتبطة بالطقس القاسي.

 

أشارت المتحدثة باسم أمازون ، كيلي نانتل ، إلى أن تحقيق OSHA "لم يجد أي انتهاكات أو أسباب للاستشهادات ، لكننا نتطلع باستمرار إلى ابتكار وتحسين تدابير السلامة لدينا وقد بدأنا بالفعل في إجراء تدريبات إضافية على السلامة والتأهب للطوارئ في مواقعنا وسننظر بعناية في أي منها توصية OSHA التي لم نفعلها بالفعل ".

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