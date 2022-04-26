الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب المؤتمر يعلن تأييده لقرارات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

الربان عمر صميدة
الربان عمر صميدة

أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، عن دعمه لكافة القرارات التى أعلن عنها الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا أنها تعبر بشكل واضح عن حرص القيادة السياسية على مشاركة كل فئات المجتمع فيما يدور من مشروعات وخطط ورؤى للمستقبل.

كما ثمن حزب المؤتمر في بيان له اليوم، دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار وطنى يضم كل القوى السياسية، وهذا يؤكد دائما حرص الرئيس السيسي على لم شمل المصريين، ومشاركتهم في بناء وطنهم.

وأشاد الحزب أيضا بتكليف الرئيس السيسي للحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أمر إيجابي للغاية لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بتداعيات الأزمة العالمية على الرأي العام.

 كما أشاد الحزب بقرار الرئيس بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية  وقال إنها خطوة نحو تحقيق العدالة في المجتمع المصري وإعلاء قيم حقوق الإنسان.

وأكد حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية نفذت خطة جيدة للإصلاح الاقتصادى واستطاعت أن تعبر الأزمة الاقتصادية العالمية كما أن الحكومة قدمت مردودا جيدا في أزمة كورونا، ولم تتوقف مشروعات مصر القومية ومن ثم نجحت الدولة في الهيكلة الاقتصادية وكذلك البناء للمستقبل للاجيال القادمة وهذا يؤكد قدرة الدولة على إدارة الأزمات.

وقد شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم اليوم بحضور عدد كبير من أطياف المجتمع المصري.

وكان أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عدة تكليفات وقرارات جديدة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أبرز 13 تصريحًا للرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

حزب المؤتمر الربان عمر صميدة حفل أفطار الأسرة المصرية القيادة السياسية حوار وطني

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

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