الأربعاء 27 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يشهد وصول سيارات مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا»

القاضي يستقبل سيارات
القاضي يستقبل سيارات مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وصول 10 سيارات محملة بالمواد والسلع الغذائية، ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" والتي أطلقتها وزارة الزراعة لتوفير السلع الغذائية والزراعية والحيوانية والدواجن بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية "معا لمحاربة الغلاء".

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جاء ذلك بحضور، المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي ومنسق عام مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أعضاء مجلس النواب، وعدد من قيادات وزارة الزراعة من الإصلاح الزراعي، وقطاع الإنتاج والزراعات المحمية.

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أوضح المحافظ، أن السيارات محملة بالسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 20 %، يتم توزيعها بجميع مراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمحاربة الغلاء، وبهدف إحداث محاولة من التوازن للأسعار داخل الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار.

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وجه "القاضي" بتمركز السيارات الخاصة بأعمال مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" بجوار مقرات معارض "اهلا رمضان" بجميع المراكز، للتسهيل على المواطنين في توفير السلع الغذائية وتعظيم الاستفادة من أعمال المبادرة، موجها كافة الجهات المعنية، بالمشاركة في تسهيل أعمال توزيع السلع للمواطنين، حرصا على تحقيق الصالح العام.

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من جانبه، أشار المستشار سعيد صالح، أنه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للدولة، ووزارة الزراعة يوجد 171 منفذ ثابت بجميع محافظات الجمهورية، منها 9 منافذ ثابتة داخل مراكز محافظة المنيا، بالإضافة لوجود 21 منفذ ضمن المنافذ المتحركة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، لتحقيق المستهدف من أعمال المبادرة وللوصول لكافة الفئات المستحقة والمستهدفة.

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من ناحية أخرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، قد افتتح  معرض "العيد فرحتنا" بشارع المحطة بمدينة المنيا، للملابس الجاهزة والأحذية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم الكامل للتخفيف عن كاهل المواطنين.

محافظ المنيا يشهد وصول سيارات مبادرة خير مزارعنا لأهالينا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة معا لمحاربة الغلاء الدكتور محمد أبو زيد الأمير اللواء اسامة القاضي

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