الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. «حياة كريمة» تستكمل مبادرة وصل الخير حتى نهاية 2022

حياة كريمة
حياة كريمة

امتثالًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أثناء كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، تعلن مؤسسة حياة كريمة استكمال تنفيذ مبادرة "وصل الخير"، والتي تأتي ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي تشارك فيه المؤسسة مع كبرى مؤسسات العمل الأهلي التنموي في مصر.
وتواصل قوافل "وصل الخير" من مؤسسة "حياة كريمة" جهودها، بمشاركة أكثر من تسعة آلاف شاب متطوع بالمؤسسة، حيث تم توزيع مليون و٢٠٠ ألف  صندوق حماية اجتماعية حتى الآن، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس لتقديم مزيد من الدعم لكافة الفئات الأولى بالرعاية، قررت المؤسسة استكمال تنفيذ المبادرة لشهر ديسمبر القادم، حيث كان من المقرر أن تنتهي المبادرة بانتهاء شهر رمضان المبارك.
وتستمر فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة "حياة كريمة" جهودها، بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات القاعدية في كافة المحافظات، وذلك لاستكمال تنفيذ مبادرة "وصل الخير" والتي تأتي إيمانًا من مؤسسة "حياة كريمة" بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر فقراً، بالشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تشارك المؤسسة بشكل فاعل فيه من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى، وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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