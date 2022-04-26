الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البدوي: قرارات الرئيس في حفل الإفطار تؤكد أن مصر تقف على أرض صلبة

مجدي البدوي
مجدي البدوي

أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر بقرارات ورسائل الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي جمع أطياف المجتمع، مؤكدًا أن رسائل الرئيس تؤكد أن مصر تقف على أرضية صلبة ووطن يتسع لجميع المواطنين دون تفرقة.

وقال البدوي، في تصريحات الثلاثاء، إن الرئيس السيسي دائمًا ما يؤكد أنه يرحب بالمعارضة البناءة التي تدرك حجم التحديات بوعي وتقدم رؤى لنهضة الوطن والدفع بعجلة التقدم، لافتًا إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجه العالم على مدار السنوات الماضية إلا أن حكمة الرئيس السيسي وجرأة قراراته قادتنا إلى بر الأمان والاستقرار الذي تشهده الدولة في الوقت الحالي.

وجدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر ترحيبه بدعوة الرئيس إلى حوار سياسي شامل يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة فى مصر، مؤكدًا أن تلك الدعوة جاءت فى الوقت المناسب وأن الحوار السياسي دائمًا ما يكون السبيل للحل فى الأوقات الصعبة، وعمال مصر سيكونون في طليعة المشاركين في هذا الحوار المهم.

وأكد البدوي أن قرارات الرئيس السيسي بشأن دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص للقيام بدوره تصب في مصلحة عمال مصر وستُساهم في  توفير فرص عمل وخفض نسب البطالة وتنمية الاقتصاد الوطني بعد الاعتماد على المنتج المحلي.

وأشار البدوي إلى أن قرارات السيسي شملت جميع فئات المجتمع حيث حرص الرئيس على توجيه الأجهزة المعنية باستمرار المعارض التي تقدم السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الإعلام والصحافة أن هذا الحفل لوحة فنية تعبر عن مصر الحضارة وتجسيد لمفهوم المواطنة الذي أقره الدستور المصري ويؤكد أن مصر تمضي بقيادة الرئيس السيسي نحو بناء جمهورية جديدة قوية على كافة المستويات.

مجدي البدوي اتحاد عمال مصر النقابة العامة للعاملين في الإعلام والصحافة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل أفطار الأسرة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

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