أدعية نهاية رمضان ٢٠٢٢ .. اللهم اجعل آخر أيام رمضان نهاية أحزاننا

أيام معدودة على انتهاء شهر رمضان الكريم، وتنتهي فيه الرحمات، والمغفرة، والعفو والعتق من النار، يتقرب فيه المسلمون من الله بكثرة الدعاء.

أفضل الأدعية التي يجب توديع بها شهر رمضان ٢٠٢٢

"اللهم اجعل آخر ايام في رمضان نهاية أحزاننا وبداية أفراحنا".

"اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه ، فإن جعلته فاجعلني مرحوماً ولا تجعلني محروماً"

"اللهم لاتخرجني من شهر رمضان إلا وقد جبرت خاطري".

" اللهم تقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك بكل خير مطلوب".

" اللهم ارفع عنا البلاء والهموم والكرب قبل انتهاء شهر رمضان".

"اللهم إنا نسألك الجنة وما قرّب إليها من قولٍ أو عملٍ، ونعوذ بك من النّار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل".

"الحمد لله على بلاغ شهرك وتمامه".

" اللهم اجعلنا ممن يُقال لهم: أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون".

" اللهم بحق ما انتهى به شهر رمضان بما فيه من الخيرات، ادخلني الجنه".

" اللهم قبل وداع شهرك الكريم أتمنى أن تكون قد حصدت فيه الكثير من الخير وغفران الذنوب والعتق من النار".

" وداعا ياشهر الخير واليمن والبركات".

" اللهم إني استودعتك نفسي واهلي وعشيرتي وكل مااتمني، ولا تخرجني من أواخر رمضان إلا وقد عتقت رقابنا".

"اللهم اجعلنا من المقبولين، واجعلنا ممن قام رمضان إيماناً واحتسابًا".

"اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا".

" الحمدلله الذي أعاننا على صيامه وقيامه".