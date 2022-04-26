«سيناوى وأسوانى»: إفطار الأسرة المصرية مزيج بين فئات المجتمع

تنوّعت المشاهد داخل إفطار الأسرة المصرية، المذاع الآن، على القنوات التليفزيونية حيث أبرزت المشاهد أن حفل الإفطار يجمع العديد من الفئات (الصعيدى والأسواني والبدوي وغيرهم من فئات المجتمع المصري).

وجمع إفطار الأسرة المصرية المنعقد الآن، بحضور الرئيس السيسي، العديد من الفئات المختلفة ما بين مواطنين وسياسيين وشخصيات بارزة وتنوعت الأزياء الموجودة فى حفل الافطار ما بين سيناوى وبدوى وفلاحى وأسوانى وغيرهم.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، إلى مقر حفل إفطار الأسرة المصرية، فيما وصل المدعون والمشاركون في إفطار الأسرة المصرية الذي يقام اليوم بمشاركة الرئيس السيسي إلى مقر الحفل.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء، لا سيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات المهمة والمبادرات المجتمعية من جانب رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يشهد الحفل إعلان الرئيس عن عدد من القرارات المهمة فيما يتعلق بملف السجناء من الغارمين والغارمات، بعدما وجّه بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات، ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر.

وخلال إفطار الأسرة المصرية، يعلن الرئيس السيسي تفاصيل الحوار السياسي الذي تحدث عنه خلال لقائه الموسع الذي عقده قبل أيام مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بجنوب الوادي في محافظة أسوان.

ويحرص الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية على المشاركة في الاحتفال.

وقبل حفل إفطار الأسرة المصرية أصدرت جهات التحقيق قرارات بالإفراج عن عدد من النشطاء السياسيين البارزين اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية في الفترة الحالية وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي.