الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ورشة عمل لوحة فنية للاحتفال بالعيد بثقافة مدينة نصر.. 28 أبريل

ثقافة مدينة نصر
ثقافة مدينة نصر

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية، بفرع ثقافة القاهرة، ويستعد قصر ثقافة مدينة نصر بتنظيم ورشة عمل لوحة فنية للاحتفال بالعيد في الثامنة والنصف مساءً.

وفى إطار خطة وزارة الثقافة لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية، اختتم فرع ثقافة السويس التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة محمد نبيل، ليالي رمضان الثقافية والفنية في كافة أنحاء السويس من الكورنيش الجديد حتى كبريت المفارق ومن حي الغريب وحتى حي فيصل بنفس التوقيت.

ونظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة (فرع ثقافة البحيرة) بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، ختام فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بمكتبة مصر العامة بدمنهور، حيث تتضمن ختام فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بمكتبة مصر العامة بدمنهور عرض فنى لفرقة البحيرة للإنشاد الدينى بقيادة المنشد أسامة علام بمصاحبة عرض صوفي لفرقة المولوية.

قصور الثقافة ثقافة القاهرة العيد لوحة فنية الحركة الثقافية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لحوار حضارى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يعلن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى

10 إصابات وخسائر بملايين الجنيهات فى حريق سوق المنشية.. والتجار: «البضاعة بقت رماد»

مهلة 48 ساعة لسحب شطة ونكهتى دجاج وخضار «إندومى» من الأسواق

الرئيس السيسى يوجه بالانتهاء من ميكنة المرتبات وضرائب كسب العمل

الرئيس السيسى يكلف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة فى البورصة

الرئيس السيسى يطلق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية وملف القدس.. هل اقتنع بايدن إن الشرق قد يشتعل؟

محمد المعتصم

الاختيار.. عندما قال «اسمه إيه»: حافظوا على سلامة المخطوفين والخاطفين

إبراهيم داود

فى محبة على الدمينى

د. على عبدالراضى

ودع الألم الذى بداخلك حتى لا يبتلعك

ماجد حبته

شهادة المتعوس لخايب الرجا!

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء الأردن: القضية الفلسطينية ستبقى قضيتنا الأولى المركزية لحين قيام الدولة

لجنة فلسطين النيابية الأردنية تؤكد أهمية توحيد الجهود بالدفاع عن القدس ومقدساتها

المالكى يطلع نظيره النمساوى على آخر تطورات القضية الفلسطينية