الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يصل إلى مقر حفل إفطار الأسرة المصرية

جريدة الدستور

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر حفل إفطار الأسرة المصرية.
 

فيما وصل المدعوون والمشاركون في إفطار الأسرة المصرية، الذي يقام اليوم بمشاركة الرئيس السيسي إلى مقر الحفل.

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء، لا سيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات المهمة والمبادرات المجتمعية من جانب رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يشهد الحفل إعلان الرئيس عن عدد من القرارات المهمة فيما يتعلق بملف السجناء من الغارمين والغارمات، بعدما وجّه بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات، ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر.

وخلال إفطار الأسرة المصرية، يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تفاصيل الحوار السياسي الذي تحدث عنه خلال لقائه الموسع الذي عقده قبل أيام مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بجنوب الوادي في محافظة أسوان.

ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية على المشاركة في الاحتفال.

وقبل حفل إفطار الأسرة المصرية أصدرت جهات التحقيق قرارات بالإفراج عن عدد من النشطاء السياسيين البارزين اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية في الفترة الحالية وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي.

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