الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الأمريكى: ما قمنا به بشأن أوكرانيا أحدث فرقًا فى ساحة المعركة

لويد أوستن
لويد أوستن

وجه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الشكر إلى الدول التي قدّمت المساعدة لأوكرانيا، قائلًا إن الجهود المبذولة أحدثت فرقًا في ساحة المعركة.
وأضاف أوستن - في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، ونقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - أن ما قامت به الولايات المتحدة والحلفاء "في وقت قياسي أحدث فرقًا كبيرًا في ساحة المعركة"، مشيرًا إلى أن "الرئيس زيلينسكي أوضح ذلك عندما التقينا يوم الأحد في كييف".
وشدد أوستن على أنه "ليس لدينا وقت نضيعه"، مشيرًا إلى أن بلدانًا أخرى حول العالم بذلت جهودًا حثيثة لتلبية احتياجات أوكرانيا العاجلة.
وبشأن الموقف الألماني، قال أوستن إن ألمانيا أعلنت للتو عن عزمها إرسال 50 مركبة مدرعة مضادة للطائرات إلى أوكرانيا، موضحًا أن هذا الإعلان جاء بعد يوم واحد من إعلان الحكومة البريطانية عزمها تزويد أوكرانيا بقدرات إضافية مضادة للطائرات.
ولفت المسئول الأمريكي إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا، مضيفًا : "لذلك علينا التحرك وأعلم أن جميع القادة مصممون أكثر من أي وقت مضى على دعم أوكرانيا".
وشدد أوستن على أنه "من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحتاج إلى اتخاذ قرار لإنهاء هذا الصراع".

واشنطن الدفاع الامريكي أوكرانيا الولايات المتحدة

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