الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الإسلامي» تأسف لأحداث العنف القبلي بدارفور وتدعو لضبط النفس والحوار

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، عن بالغ أسفها لأحداث العنف القبلي الأخيرة التي وقعت في منطقة كرينك بولاية غرب دارفور، وراح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء.
ودعت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس واتخاذ الحوار وسيلة لحل جميع المشكلات التي تنشأ بين المجموعات السكانية، مؤكدة أن دارفور قد عُرف عن أهلها الحكمة والتسامح واحترام الآخر.
وقدّمت الأمانة العامة أحرّ التعازي لأهالي وأسر الضحايا الذين سقطوا خلال هذه الأحداث الأخيرة الدامية، معربة عن أملها في تمسك الأطراف السودانية باتفاق جوبا للسلام وما يرتبط به من ترتيبات أمنية تعود بالأمن والاستقرار على السودان وأهله.
وعبّرت الأمانة العامة للمنظمة عن ثقتها في أن السودانيين قادرون على حل مشكلاتهم من خلال الحوار وتطبيق الخطة الوطنية السودانية الخاصة بحماية المدنيين.

جدة السعودية السعودية التعاون الاسلامي دارفور التعاون الإسلامي

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