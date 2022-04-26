وزيرة الثقافة تضع اللمسات النهائية لإطلاق مشروع «سينما الشعب»

اجتمعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما، وذلك لوضع اللمسات النهائية الخاصة بإطلاق مشروع “سينما الشعب.. سينما النهاردة.. بأسعار زمان” المقرر انطلاقه أول أيام عيد الفطر المبارك.

أكدت عبد الدايم وزيرة الثقافة أن المشروع القومي “سينما الشعب.. سينما النهاردة.. بأسعار زمان” يضم مجموعة من الأفلام الوثائقية والمعرفية والتوعوية للشباب قبل العروض الرئيسية بدور عرض سينما الشعب، وينطلق اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك بالفيلم الوثائقي "التجلي" الذى يعرض قبل فيلم العيد "واحد تاني" لأحمد حلمي.

وأضافت أن فيلم التجلى مدته 4 دقائق ومن إبداعات أوائل الأقسام من خريجي الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما دفعة ديسمبر 2022 تحت إشراف الفنان تامر عبد المنعم، وهم المخرج عبد الله مرسي، السيناريست علاء فرغلي، مونتاج أحمد سرحان، تصوير عبد الرحمن محمد، والتعليق الصوتي للإعلامي مفيد فوزي، مشيرة إلى أنه من إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية، ويعد نتاج معسكر سانت كاترين السينمائي الذي أقيم شهر يناير الماضي ضمن فعاليات مبادرة “ابدأ حلمك.. السينما بين ايديك”.

وأوضحت أنه يروى قصص المقدسات فى منطقة سانت كاترين سعيا للترويج لأحد الأماكن التى تلقى اهتماما من الدولة المصرية، حيث يتناول الجبل الذي تجلي عليه الله لنبيه موسى، وأهمية المزار العالمي الذى يستقبل السياح من شتي بقاع الأرض، كما يستعرض قصة دير القديسة سانت كاترين الذي يحتضن مسجدا ويضم بئر سيدنا موسى والشجرة التي استظل بها.

جدير بالذكر أن الدراسات الحرة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما دفعة ديسمبر 2022 قام بالإشراف عليها كل من المخرج فخر الدين نجيدة، المونتير حسام المحفوظي، ومدير التصوير زايد نايف.