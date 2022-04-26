رئيس جامعة كفر الشيخ: استمرار المشاركة في «حياة كريمة» والمبادرات الرئاسية

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة المجلس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

وفي بداية الجلسة قدم رئيس الجامعة خالص التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللشعب المصري ولأعضاء المجلس، وجميع منتسبي الجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً أن يعيده الله عليهم وعلى مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية، والإسلامية بالخير واليمن والبركات، كما وجه الشكر والتقدير إلى اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، لتشريفه الجامعة ومشاركته اجتماع مجلسها ودعمه مطالب الجامعة وجهده في التنمية الشاملة بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس الجامعة استمرار المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، والمبادرات الرئاسية كافة، والاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

من جانبه أعرب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ عن سعادته بالتواصل مع مجلس الجامعة لعرض أحدث المستجدات في المحافظة، مشيرًا إلى الاستعانة بخبرات الجامعة في مختلف المجالات.

وقال «نور الدين» إن المحافظة تشهد اهتماما كبيراً من الرئيس السيسي، في كافة القطاعات سواء الصحة والإسكان والتعليم، وتطوير عواصم المدن، والبرنامج الرئاسي حياة كريمة وغيرهم من المشروعات الخدمية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دفع عجلة إنشاء المشروعات سواء داخل الجامعة، أو المشروعات الجاري إنشاؤها في المحافظة، وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى افتتاح طريق كفرالشيخ دسوق شهر يونيو المقبل.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.