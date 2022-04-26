لأصحاب الرحلات في عيد الفطر.. نصائح للاستماع بالإجازة مع العائلة

يشهد عيد الفطر المبارك، سفر العديد من الأسر للاحتفال بالعيد على الشواطئ الساحلية، خاصة بعد الارتفاع في درجات الحرارة وبدء فصل الصيف، الذي تنتظره العديد من الأسر للسفر والاستمتاع بالأجواء الصيفية بعيدا عن زحام العاصمة.

في السطور التالية نشير إلى عدد من النصائح للاستمتاع بهذه الإجازة العائلية وذلك بحسب ما ورد في موقع "cosmopolitan ":

الاجتماع حول الأفلام المفضلة:

بالطبع هناك عدد من الأفلام التي يفضلها كل منا ويرغب أن يشاركها مع الآخرين، وتعتبر الإجازات الصيفية وقتا مناسبا لمشاركة هذه الأفلام، كل فرد يعرض الأفلام التي يحبها، ويقوم الجميع بمشاهدتها ومشاركة الأراء حولها معا، ويكون ذلك في الساعات المتأخرة من الليل بعد قضاء أوقات سعيدة على الشواطئ.

اختيار الأماكن التي يحبها الجميع:

من أجل أن تكون هذه الإجازة حقا سعيدة، لابد أن يكون المكان من البداية، هو المكان الذي يحبه الجميع، لذلك لابد من اتخاذ الأراء هو المكان الذي يمكن أن تقضي فيه العائلة إجازة العيد، ويتم اختيار هذا المكان بناء على رغبة الغالبية العظمى من أفراد العائلة، مع وعود للأشخاص الذين لم يتم النزول إلى رغبتهم بأن الإجازات القادمة سوف نقوم بقصد هذه الأماكن، من أجل أن يشعر الجميع بالسعادة والفرحة في هذه الإجازة.

التخيم:

تعتبر رياضة التخيم من أكثر التجارب المثيرة التي يمكن أن يقوم بها الإنسان، وتعتبر تجربتها في الصيف تجربة مثيرة للغاية، وذلك من خلال السفر إلى أماكن بها صحراء وبناء خيم فيها والاستمتاع بهذه الأجواء لمدة يوم واحد على الأقل، ثم العودة إلى الشاطئ مرة أخرى، ولكن من المهم أن يقوم الإنسان بهذه الرياضة ولو كان مرة واحدة في العمر.

قراءة القصص:

طالما أن هذه الرحلات عائلية فبالطبع فإن هذه الرحلة تضم عدد كبير من الأطفال ويعتبر القيام بقراءة القصص للأطفال في هذه الرحلات تجربة ثرية تجعلهم يتعلمون صفات حميدة جديدة، يساعدها عليها الرغبة في اللعب والاستمتاع بهذا الهواء الطلق، فمن المهم أن تضم الرحلات جزء تعليمي للأطفال الصغار، من أجل تحقيق النفع لهم في حياتهم المستقبلية.