الأمم المتحدة تحذر من كوارث بسبب تجاهل مخاطر التغيرات المناخية

حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من دخول البشرية في "دوامة تدمير ذاتي"؛ بسبب تجاهل المخاطر الكبيرة للتغيرات المناخية، وقالت: إن "العالم يعاني من تصور خاطئ للمخاطر يفاقم الأنشطة والسلوكيات التي تسبب عددا متزايدا من الكوارث حول العالم".

وتوقع تقرير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، حدوث كوارث ناجمة عن الجفاف ودرجات الحرارة القصوى والفيضانات المدمرة بوتيرة أكبر في السنوات المقبلة.

كانت رئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مامي ميزوتوري، قد نبهت إلى أنه يمكن منع الكوارث إذا استثمرت الدول الوقت والموارد لفهم مخاطرها وتقليلها، ولكنها حذرت في الوقت ذاته من أنه "من خلال التجاهل المتعمد للمخاطر وعدم اعتبارها في عملية صنع القرار، فإن العالم يمول فعليا تدميره".

يذكر أن معظم الخسائر المتعلقة بالكوارث لا تغطيها شركات التأمين، فمنذ عام 1980 تمت تغطية نحو 40% فقط من الخسائر على مستوى العالم، لكن النسبة تتراجع في البلدان النامية إلى أقل من 10%.