السبت 30 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

روض العبيد.. رواية جديدة للكاتب علاء قدومي

غلاف الرواية
غلاف الرواية
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صدر حديثا رواية «روض العبيد»، للكاتب علاء قدومي، للمشاركة بها في معرض إسكندرية للكتاب، المقرر إقامته الصيف القادمة بأرض الكوتة في مدينة البحر الأبيض.

 

الرواية تدور حول منطقة صحراوية في إحدى القرى، عثروا فيها على مجموعة من الجثث لشباب وفتيات في مقتبل العمر، دون معرفة من الذي ألقى بهم في هذا المكان، وأسباب قتلهم، الأمر الذي ظل مثيرًا ولغامضًا لأهالي القرية، خاصة وأن هؤلاء ليسوا من أبنائها، ولم يتعرف أحد عليهم.

 

وظلت المباحث تجري التحريات للكشف على ملابسات الواقعة، التي هزت أرجاء القرية، والقرى المجاوره لها، وتأخذ الرواية في أسلوب سلسل، وسرد متمتع، حتى نهايتها دون إنقطاع عن القراءة.

 

ويقول الكتاب، إن رواية «روض العبيد» تعد العمل الإبداعي الأعم بالنسبة له، وأنه سيشارك بها في العديد من المسابقات الأدبية، خلال الفترة المقبلة.

رواية روض العبيد محمود قدومي معرض اسكندرية للكتاب معارض كتب

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وائل لطفي

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